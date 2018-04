Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanti ai sindicatelor din Sanatate discuta vineri cu ministrii Sorina Pintea si Lia Olguta Vasilescu, in contextul nemultumirilor legate de sporuri. Intalnirea cu ministrul Sanatatii si cu cel al Muncii are loc la sediul Ministerului Sanatații, potrivit Agerpres, iar principala tema abordata…

- Au loc negocieri la Ministerul Sanatatii. La discutii participa ministrul Sorina Pintea, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si reprezentantii sindicatelor. In acelasi timp, sunt din nou proteste in Sanatate din cauza noului regulament de sporuri. „Nu exista o problema cu asigurarea finantarii.…

- Noi negocieri au loc, vineri dimineata, la Ministerul Sanatatii, intre reprezentantii sindicatelor din domeniu si ministrul Sorina Pintea, dupa protestele din ultima perioada din spitale. La discutii participa si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu.

- Reprezentanti ai sindicatelor din Sanatate discuta vineri cu ministrii Sorina Pintea si Lia Olguta Vasilescu, in contextul nemultumirilor legate de sporuri, au declarat pentru AGERPRES surse din sistem. Intalnirea cu ministrul Sanatatii si cu cel al Muncii are loc la sediul MS. Principala tema abordata…

- Sindicalistii din Sanatate decid, vineri, daca vor declansa greva generala in sistemul de sanatate. Acestia sunt nemultumiti de regulamentul de sporuri si de faptul ca veniturile cadrelor medicale au scazut in loc sa creasca, fapt confirmat si de ultimele statistici ale Institutului National de Statistica.…

- Raul Patrascu, specialist in Sanatate, absolvent de Yale si fost consilier de stat in Guvernul Ciolos, explica pacaleala celor de la guvernare in legatura cu cresterile salariale din sanatate. Luni de zile mai multi membri ai guvernelor PSD, in frunte cu cel al Muncii, Lia Olguta Vasilescu,…

- Presedintele Federatiei Sanitas, Leonard Barascu, a declarat, luni, dupa intalnirea sindicalistilor CNRSL Fratia cu ministrul Muncii, ca in domeniul Sanatatii aproximativ 5.000 de angajati au primit salarii scazute, cu sume cuprinse intre 186 si 1.000 lei. „Scaderi salariale in domeniul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila și mai mulți membri ai cabinetului s-au intalnit astazi cu reprezentanți ai asociațiilor de sprijin pentru persoanele cu tulburari din spectrul autismului, prima dintr-o serie de intalniri pe care șeful Executivului le va avea in perioada urmatoare cu asociațiile care…