Deputatul liberal Florin Roman a sustinut, vineri, intr-o conferinta de presa, la Alba Iulia, ca statul incearca "o nationalizare bolsevica" a Pilonului II de pensii.



"Este, pur si simplu, o nationalizare bolsevica, iar miza inseamna cele 7 miliarde care sunt depuse pana acum in Pilonul II de pensii", a declarat parlamentarul PNL de Alba.



Florin Roman a adaugat ca lumea trebuie sa inteleaga faptul ca in Pilonul II sunt banii tuturor celor care muncesc cinstit in tara asta, bani care sunt depusi ca intr-un depozit bancar.



"Sunt banii nostri, care raman ... Atentie,…