Liderul grupului PNL din Camera Deputaților, Florin Roman, a facut marți, in ședința de plen, o gafa monumentala referindu-se la situația epidemiologica și spunand ca ar fi bine sa avem mai multe victime. In timpul dezbaterii unui proiect de lege pe tema situatiilor de urgenta si protectiei civile, proiect guvernamental promovat de Raed Arafat, liberalul […]