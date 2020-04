Stiri pe aceeasi tema

- Florin Roman acuza primariile și consiliile județene conduse de PSD ca nu au alocat bani pentru aparate PCR necesare testarii coronavirusului. Liderul deputaților PNL susține ca fondurile au venit de la Guvern, prin Ministerul Sanatații, in timp ce liderii PSD reproșeaza „ipocrit” liberalilor ca nu…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu a declarat, marti, pentru Libertatea, ca exista un consens, in Parlament, pentru proiectul PSD de introducere a pensiei de urmas, pentru copiii medicilor care isi pierd viata in aceasta pandemie de coronavirus. Propunerea legislativa a fost depusa saptamana…

