Atacurile ruse au continuat astazi atacurile in regiunea Kievului. Rachetele au distrus in aceasta dimineața o baza aeriana ucrianeana aflata in apropiere de orasul Vasilkiv. A fost lovit inclusiv un depozit de munitie. In timp ce luptele continua la nord-vest de Kiev, cea mai mare parte a fortelor terestre ruse se afla acum la aproximativ 25 de kilometri de centrul orasului, a transmis Ministerul britanic al Apararii intr-o postare pe Twitter, citat de DPA. Despre cele mai noi informații din Kiev, a vorbit pentru Radio Iași, corespondentul Studioului Ucrainean al Radio Svoboda, asociat rețelei…