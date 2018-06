Român mort într-un grav accident, la Torino. Poliţia caută martori ai evenimentului Alte trei persoane au fost grav ranite in acest accident. Poliția italiana este in cautare de martori care pot da detalii despre dinamica accidentului. Potrivit rotalianul.ro, dupa primele reconstituiri rezulta ca mașina, un Peugeot 206 in care se afla conaționalul nostru impreuna cu alte trei persoane, era condusa de un tanar in varsta de 29 de ani care s-a angajat intr-o depașire. In timpul manevrei, șoferul a pierdut controlul autoturismului și s-a ciocnit violent de copacii de pe partea dreapta a carosabilului. In urma impactului, unul dintre cei doi care ocupau bancheta din… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

