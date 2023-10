Stiri pe aceeasi tema

- Ion Tiriac s-a enervat crunt! Cel mai bogat roman a transmis un mesaj dur pentru Simona Halep. Vezi AICI ce l-a enervat crunt pe Ion Tiriac in cazul Simonei Halep... Simona Halep a primit 4 ani de suspendare dupa ce a fost gasita vinovata in cazul de dopaj.

- Un baiat, de 13 ani, și unchiul sau, de 30 de ani, au murit dupa ce caruța in care se aflau a fost lovita de tren. Accidentul a avut loc la o trecere la nivel cu calea ferata, in dreptul Haltei Brahașoaia din judetul Vaslui. Cei doi se intorceau cu caruta de la munca campului. Martorii spun ca la trecerea…

- Un calugar roman a fost arestat luni in Grecia dupa o incaierare violenta. El este acuzat ca ar fi batut un calugar din Belarus. Incidentul a avut loc la manastirea sarba Hilandar de pe Muntele Athos, scrie Hotnews.ro. Calugarul roman, de 35 de ani, l-ar fi lovit pe calugarul din Belarus, de 52 de ani,…

- UE ar trebui sa dea dovada de curaj și sa "primeasca in familie" cele șase state balcanice, precum și Moldova și Ucraina. Aceasta opinie a fost exprimata de ministrul austriac de Externe, Alexander Shallenberg, menționind ca extinderea UE nu este o chestiune de birocrație, ci de export și de pastrare…

- Doi barbați au sfarșit brusc, marți dimineața. Ei au murit dupa ce au fost loviți in plin de o autoutilitara. Pietonii traversau DN1 C regulamentar, dar șoferul autoutilitarei nu a putut opri la timp pentru a le acorda prioritate. Accidentul rutier s-a produs in jurul orei 06:15. Cei doi barbați lucrau…

- Tatal lui Sebastian Andrei Olariu, unul dintre studenții la Geografie recent uciși in tragicul accident de la 2 Mai, și-a gasit puterea sa faca primele declarații despre moartea prematura a fiului sau, in cadrul unei discuții apasatoare cu presa. Familia este devastata de durere, iar Vlad Pascu, tanarul…

- Un tanar plecat din Moldova, care a trait in Italia și Anglia, a reușit sa faca primii pași in lumea internaționala a modei, iar ținutele sale au cucerit-o pe diva americana, potrivit life.ro. Celebra artista americana a etalat piesele vestimentare la concertele sale din turneul mondial „Renaissance…

- Vestea trista a morții tanarului polițist Ionuț-Daniel Firescu, pentru care s-a demarat o ampla campanie umanitara cu doar cateva luni in urma, a venit miercuri seara, 19 iulie 2029. Familia a anunțat cand va avea loc inmormantarea.