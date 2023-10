Un roman care avea si cetatenia israeliana a murit in urma atacurilor din Israel. El a servit in Fortele de Aparare ale Israelului. Anuntul a fost facut de catre oficialii Ministerului Afacerilor Externe. Oficialii institutiei au transmis condoleante familiei si au reiterat sprijinul pentru Israel. ”Sincere condoleante familiei victimei. Suntem solidari cu Israelul in aceste […] The post Roman mort in Israel in confruntarea cu Hamas. Facea parte din Forțele de aparare israeliene appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .