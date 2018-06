Român mort în Germania, după ce mai bine de o oră a cerut şefilor nemţi să cheme ambulanţa Informațiile din "rezervația de romani din Bornheim", de langa orașul Bonn din Germania sunt de-a dreptul cutremuratoare. Unul dintre cei 700 de romani aflati la cules de sparanghe si zmeura a decedat vinerea trecuta dupa ce mai bine de o ora a cerut șefilor nemți sa cheme salvarea pentru ca se simte foarte rau, scrie stiridiaspora.ro. Fratele barbatului a povestit ca din cauza ca nu aveau contracte legale de munca și nici asigurare medicala, șefii au tras de timp pentru ca sperau ca iși va reveni. Din pacate, barbatul s-a simțit din ce in ce mai rau, iar in cele din urma decedat. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

