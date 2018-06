Stiri pe aceeasi tema

- Accident cu cinci camioane in Franta. Un sofer roman si unul ceh au murit pe loc. Imaginile de la locul impactului sunt șocante, scrie libertatea.ro.Accidentul a avut loc joi dupa-amiaza pe RCEA, la Allier, in jurul orei 17.30.

- Tragedie pe o autostrada din Franta. Un sofer roman de tir, in varsta de 59 de ani, si-a pierdut viata intr-un carambol de proportii in care au fost implicate cinci tiruri.Presa din Costa Rica anunța ce vor face autoritațile din țara lor, in privința Elenei Udrea Potrivit presei locale,…

- Cinci camioane s-au facut praf in Franta, in urma unui accident cumplit. Un sofer roman si unul ceh au murit pe loc. Imaginile de la locul impactului sunt șocante. Accidentul a avut loc joi dupa-amiaza pe RCEA, la Allier, in jurul orei 17.30. Un sofer roman de 59 de ani a murit pe loc, la fel un tirist…

- Europarlamentarul roman Maria Grapini i-a spus președintelui Franței, Emmanuel Macron, prezent intr-o dezbatere despre viitorul Europei care a avut loc pe 17 aprilie in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, ca este arogant atunci cand spune ca Franța și Germania trebuie sa fie „o putere peste…

- Cinci persoane au fost arestate in Franta si Spania pentru uciderea unui traficant de droguri roman in 2013, la Carcassonne, in sudul Frantei, a anuntat vineri Garda civila spaniola, scrie digi24.ro.

- Premiera dupa premiera la Olimpiada Naționala de Limba Franceza de la Buzau. Dupa ce Michele Ramis a marcat prin vizita sa la Buzau, prima prezența a unui ambasador al Franței la o olimpiada, cel mai mare dramaturg roman contemporan, Matei Vișniec, stabilit in Franța, a transmis un mesaj video celor…

- Un avion cu doua motoare s-a prabusit sambata pe banda de oprire de urgenta a unei autostrazi din centrul Frantei, provocand moartea celor doua persoane aflate la bord, relateaza AFP.Potrivit declaratiilor colectate de politie, aparatul, care zbura la o altitudine foarte joasa si al carei…

- Un tanar șofer din Lupeni, Raul George Voicu, a murit in urma unui accident cumplit ce a avut loc in Franța. Apropiații și familia baiatului sunt șocați și au lasat mesaje care mai de care mai emoționante pe pagina lui de Facebook. "Ne-a mai parasit un coleg ieri seara.…