Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis condamna cu fermitate atacurile care au avut loc in Hanau. "Condamn cu fermitate atacurile violente asupra oamenilor inocenti care au avut loc in Hanau. Transmit condoleante celor care si-au pierdut rude si prieteni. Romania este solidara cu Germania", a scris seful statului,…

- Presedintele Klaus Iohannis condamna cu fermitate atacurile care au avut loc in Hanau."Condamn cu fermitate atacurile violente asupra oamenilor inocenti care au avut loc in Hanau. Transmit condoleante celor care si-au pierdut rude si prieteni. Romania este solidara cu Germania", a scris seful…

- Comisia Europeana a suspendat finantarea Autostrazii Sibiu-Pitesti din cauza unui gandac, considerat specie amenintata și ii cere Romaniei sa gaseasca solutii pana pe 23 februarie 2020. Gandacul se numeste „Morimus funereus” și traieste si in Macedonia, Belgia, Croatia, Slovenia, Cehia, Germania, Ungaria,…

- Novak Djokovic a cucerit distinctia pentru a sasea oara, un record in cei 47 de ani ai traditionalei anchete. Novak Djokovic, care se impusese de cinci ori la rand in ancheta (2011-2015), a depasit-o pe atleta bulgara Stefka Kostadinova, detinatoarea recordului mondial la saritura in inaltime, care…

- Rusia a inceput livrarile de gaze naturale catre Europa prin noul gazoduct TurkStream via Turcia, a anunțat duminica directorul general al companiei Bulgartransgaz, operatorul sistemului de transport gaze naturale din Bulgaria, transmite Reuters, potrivit MEDIAFAX.Rusia urmarește sa reduca…

- Kievul si Moscova au anuntat luni seara ca au semnat dupa negocieri dificile un contract privind tranzitul de gaze rusesti pentru Europa prin Ucraina indepartand temerile unei noi crize in plina iarna. "Ucraina a semnat un contract de tranzit pentru cinci ani", a anuntat pe pagina sa de Facebook…

- Activitatea apicultorilor romani se finalizeaza cu producerea, in general, a unor produse apicole și, in special, a unor cantitați de miere. Pentru a-și asigura subzistența și venituri pentru desfașurarea viitoarelor activitați apicole sau de alta natura, apicultorii trebuie sa vanda aceste produse…

- Republica Moldova a semnat 14 acorduri bilaterale in domeniul securitatii sociale, cu Romania, Portugalia, Bulgaria, Luxemburg, Austria, Estonia, Cehia, Polonia, Ungaria, Belgia, Lituania, Germania, Turcia, Belarus.