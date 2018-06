Român mort din cauza epuizării în Austria. Tânărul plecase de câteva zile la cules de căpşuni Un roman in varsta de 36 de ani, care plecase de cateva zile in Austria la cules de capsuni, a murit pe camp din cauza epuizarii. Mama barbatului a primit un telefon prin care era anuntata ca fiul ei a incetat din viata. Romanul a apucat sa munceasca 3 zile, insa a 4-a i-a fost fatala. Tanarul a plecat impreuna cu alti 4 romani din tara, persoane despre care mama tanarului a precizat ca nu stie nimic. Femeia spune ca nu stie cauza exacta a mortii baiatului sau, insa din ce a apucat sa afle, tanarul a muncit toata ziua la capsuni, a apucat sa culeaga 15 lazi cu capșuni și la scurt timp… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei au murit dupa ce au stat opt ore intr-o sauna tradiționala in Mexic. Cauza decesului celor doua femei este, potrivit procurorului din statul Aguascalientes, deshidratarea, asfixierea și inhalarea monoxidului de carbon, scrie The Guardian. Cele doua femei au petrecut aproximativ opt ore intr-o…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anuntat ca inca doua persoane au decedat din cauza rujeolei, fiind vorba despre un copil de 3 luni si un adult de 29 de ani. Numarul total de decese, de la debutul epidemiei, a ajuns la 54. In ultima saptamana s-au raportat alte 335 de cazuri noi.

- Doi piloti au murit in prabusirea unui elicopter militar, de tip Ka-52, in estul Siriei, potrivit sputniknews.com. Aparatul efectua un zbor planificat deasupra regiunilor estice ale Republicii Arabe siriene, anunța Ministerului rus al Apararii. “Cauza incidentului ar putea fi o ...

- Doua persoane au murit, intre care un roman, si alte trei au fost ranite intr-o serie de jafuri comise in cursul noptii de joi spre vineri pe strazile orasului italian Milano, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Un roman in varsta de 43 de ani, atacat in fata unui bar in zona Loreto, a murit vineri…

- Doua persoane au murit, intre care un roman, si alte trei au fost ranite intr-o serie de jafuri comise in cursul noptii de joi spre vineri pe strazile orasului italian Milano, relateaza dpa. Un roman in varsta de 43 de ani, atacat in fata unui bar in zona Loreto, a murit vineri la spital…

- Tragedia s-a petrecut pe autostrada 8, nord-vestul Austriei. Soferul unei autoutilitare, un roman din Satu Mare, a pierdut controlul volanului si s-a izbit frontal de un TIR. Potrivit Romania TV, in urma impactului extrem de violent, pasagerul din dreapta, roman si el, a murit pe loc, iar…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un tâmar cercetat pentru comiterea infracțiunii de violența în familie.”La data de 25 martie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au retinut pentru 24 de ore un tânar, în vârsta…

- Rasturnare de situație in cazul tanarului din Pitești aruncat dintr-o mașina in fața unui bloc și care a murit. Legiștii au anunțat cauza decesului: asfixie prin edem pulmonar acut. In plus, este foarte posibil ca Alexandru Țuțulica sa fi murit chiar in mașina, dupa ce a leșinat, și nu in fața blocului,…