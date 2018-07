Stiri pe aceeasi tema

- Membrii unei familii au fost gasiți spanzurați intr-o casa din capitala Indiei, Delhi. 10 dintre ei atarnau de tavan, iar o batrana, in varsat de 70 de ani, zacea pe podea. Vezi galeria foto + 3 + 3 Nu se cunoaște inca motivul morților lor, dar alți poliția susține ca oamenii faceau parte dintr-o secta…

- Inundatii devastatoare in nord-estul Indiei, provocate de ploile musonice. 25 de oameni au murit, iar peste jumatate de milion au fost afectati.Politia locala a anuntat ca mai multe persoane sunt date disparute. Autoritatile au infiintat cinci adaposturi pentru sinistrati.

- Romanca de 21 de ani data disparuta in Italia a fost gasita moarta in condiții oribile. Autoritațile italiene au oferit detalii șocante despre modul cum a fost descoperit cadavrul Amaliei Voican. Poliția incearca sa elucideze modul in care a murit tanara. Fata nu mai avea fața, iar parți din copul ei…

- CHIȘINAU, 9 iun — Sputnik. O minora de 14 ani originara din Republica Moldova a fost mutilata și omorâta cu cruzime în orașul Wiesbaden, Germania, scrie germania.one. Corpul neînsuflețit al Suzannei a fost gasit în data de 7 iunie. Minora a disparut în data…

- Vehiculul a urcat pe trotuar in apropierea unei intersectii aglomerate, in orasul Chigasaki, la sud-vest de Tokyo, si a ranit patru trecatori, a precizat un purtator de cuvant al politiei. "O femeie atinsa a fost declarata moarta ulterior, iar altre trei persoane, doua femei si un barbat, au fost…

- Poliția care a investigat moartea unei cerșetoare din capitala libaneza Beirut a descoperit ca femeia avea o suma uriașa depusa la banca. Fatima Othman, o femeie cu dizabilitați care cerșea pe strazile din Beirut, a murit in urma unui atac de cord. Autoritațile libaneze care au investigat moartea femeii…

- Himanshu Roy a fost unul dintre politistii temuti ai Indiei, el fiind sef peste o parte importanta a tarii, de peste 300.000 km patrati si avand in grija viata si siguranta a aproximativ 110 milioane de oameni, inclusiv Mumbai-ul si Bollywood-ul. In cariera sa se remarca faptul ca in anul 2013, in…

- Drumul unui cetatean roman spre Ucraina, la volanul unui autoturism Mercedes, a fost intrerupt brusc in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, dupa ce oamenii legii au descoperit ca mașina era data in urmarire. Potrivit celor afirmate de ofiterul pentru relatii publice de la Politia de ...