Român mort, batjocorit de presa din Italia: "Este un român, este un imigrant" Un jurnalist italian a spus ca moartea acestuia nu este deloc importanta pentru italieni: "Este un roman, este un imigrant. Pentru mulți, moartea lui nu inseamna absolut nimic, nu pare sa fie la fel de impresionanta ca altele," au spus jurnaliștii, potrivit stiridiaspora.ro. Potrivit autoritaților italiene, tanarul roman ar fi murit in urma unui atac de cord provocat de o surpradoza de droguri, sau de combinația letala intre alcool și droguri. Apropiații spun insa ca acesta nu era consumator al unor astfel de substanțe. O ancheta a fost deschisa in acest caz pentru a stabili… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

