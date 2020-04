"A inceput acum o saptamana cu dureri de cap, tuse, dupa aceea cu dureri de piept, dupa aceea am inceput sa vomit. Astazi am lesinat complet. Nu prea pot manca, beau apa, dar asa cum pot. Am ajuns la spital, cred ca am pneumonie, mi-au dat morfina, .....o sa ma tina aici, nu stiu cat. Dar, deocamdata, m-au intrebat daca vreau intubare, m-au intrebat daca le dau dreptul.

Lucrurile sunt in mana Domnului, nu m-am gandit niciodata ca pot trece prin asa suferinta....Nu dati mana cu nimeni, nu atingeti fata, spalat-va mainile, dezinfectati-va, stati la distanta de oameni", a povestit tanarul…