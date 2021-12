Român împuşcat mortal în scara unui bloc din Roma Un roman, de 30 de ani, a fost executat cu trei focuri de arma in scara unui bloc din Roma. Trupul sau a fost descoperit de vecini sambata dimineața, in fața liftului. Adrian P. avea o poveste de viata incurcata, iar polițiștii se afla in fața unui caz complicat, cu nenumarate piste, informeaza Digi24 . Din primele cercetari se presupune ca, cel mai probabil, arma cu care a fost impușcat Adrian avea amortizor. De asemenea, s-a stabilit ca pistolul a fost utilizat și pentru comiterea altor infracțiuni, relateaza Corriere della Sera . Anchetatorii cred ca tanarul roman a fost așteptat in scara,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

