Stiri pe aceeasi tema

- Sfarsit dramatic pentru un roman din Anglia. Marius C, in varsta de 35 de ani, care lucra in constructii a fost impuscat mortal de politisti, care au tras un singur foc inspre el. Barbatul, care tinea in mana un cutit, a murit la spital, dupa ce a fost impuscat in stomac chiar in parcarea sectiei…

- Un roman dat disparut in Ungaria a sfarsit tragic. In drum spre Anglia, lui i se facuse rau și a fost internat intr-un spital. Externat in aceeași zi, barbatul din Neamț a fost ucis intr-un „eveniment rutier“.

- Barbatul in varsta de 56 ani, din Targu-Neamt, care in urma cu aproximativ doua saptamani a fost dat disparut pe teritoriul Ungariei, de fiul sau, a fost victima unui accident rutier mortal pe teritoriul acestei tari. Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Ramona Ciofu, a declarat, marti, ca informatia…

- Cati bani a primit Macaulay Culkin pentru rolul care l-a facut celebru, in Singur acasa? Detalii nestiute despre cel mai iubit film de Craciun. Cu siguranța fiecare roman a vazut macar odata celebrul film de Craciun, Singur acasa. Protagonistul filmului este Macaulay Culkin, insa cați bani a primit…

- Romanul Marin Eugen Sabau, in varsta de 46 de ani, va fi eutanasiat marți, 23 august, dupa ce a fost ranit grav intr-un atac in care el a impușcat trei polițiști și doi colegi, in localitatea spaniola Tarragona, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un tribunal din Spania a aprobat, joi, 4 august, cererea de eutanasiere a unui roman devenit paraplegic pe 14 decembrie 2021, in urma unui incident armat pe care l-a provocat și dupa care a fost acuzat de savarșirea mai multor infracțiuni de tentativa de omor.

- Momente de tensiune si panica, marti, pe o strada din Chisinau, capitala Republicii Moldova. Un barbat a semanat teroare printre trecatori, dupa ce, inarmat cu un cutit, a incercat sa-i atace pe cativa dintre ei. The post “Arunca cutitul!”. Un barbat agresiv, inarmat cu un cutit, a incercat sa fuga…

- Polițist condamnat de Curtea de Apel Alba Iulia dupa ce a impușcat mortal fiul unui milionar, la o vanatoare. Ce s-a intamplat Magistrații Curții de Apel Alba Iulia au dat o decizie finala, intr-un caz de ucidere din culpa petrecut in urma cu mai bine de cinci ani, pe un teren de vantatoare din Hunedoara. …