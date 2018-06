Stiri pe aceeasi tema

- Un roman de 24 de ani, a fost impușcat in fața unui bar din Roma. Incidentul a avut loc intr-un cartier laturalnic al capitalei italiene, vineri dimineața in jurul orei 7. Tanarul a fost transportat de...

- Un hot a incercat sa jefuiasca un grup de femei, dar a avut parte de ghinionul vietii lui. Vizata de atac, o agenta de politie aflata in timpul liber nu a ezitat sa-si scoata arma si sa-l puna la pamant. Barbatul a murit la spital, din cauza ranilor.

- O romanca a murit la Roma, dupa ce a fost lovita pe trecerea de pietoni. Femeia de 37 de ani nu a avut nicio șansa, fiind spulberata de o mașina și apoi proiectata pe contrasens, sub roțile unei camionete. Accidentul a avut loc marți seara, in zona localitații Tor Lupara, situata la periferia Romei,…

- Politia americana a difuzat miercuri o inregistrare video cu momentul in care fortele de ordine au intrat intr-o camera a hotelului Mandalay Bay din Las Vegas (statul Nevada) din care, la 1 octombrie anul trecut, Stephen Paddock a impuscat mortal 58 de persoane si a ranit alte cateva sute aflate…

- Liderul Ligii Nordului din Italia (partid de extrema dreapta), Matteo Salvini, s-a aratat revoltat de faptele unui roman de 29 de ani, care a lovit cu brutalitate un batran și l-a jefuit, sambata dimineața, in plina strada, la Milano.

- Cel putin patru persoane au murit, joi, in urma unui atac armat comis intr-o universitate din orasul turc Eskisehir, relateaza site-ul agentiei The Associated Press. Atacatorul ar fi unul dintre angajatii universitatii, in functia de cercetator stiintific, si a impuscat mortal patru cadre didactice:…

- Femeia care a deschis focul și a ranit mai multe persoane la sediul Youtube din California este Nasim Aghdam, o femeie in varsta de 39 de ani, care era furioasa pentru ca platforma ii filtra clipurile pe care le facea publice, motiv pentru care ea incasa mai puțini bani.