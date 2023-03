Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean roman a fost identificat printre persoanele decedate in urma accidentului feroviar care a avut loc in Grecia, in localitatea Tempe, a anuntat sambata Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit sursei citate, autoritatile elene competente au notificat Consulatul General al Romaniei la Salonic…

- MAE informeaza ca autoritațile elene competente au notificat Consulatul General al Romaniei la Salonic ca un cetațean roman a fost identificat printre persoanele decedate in urma accidentului feroviar din noaptea de 28 februarie spre 1 martie.

- Salvatorii sunt asteptati sa incheie eforturile de a gasi cadavrele victimelor accidentului feroviar produs in urma cu trei zile incentrul Greciei, pe masura ce furia oamenilor fata de accident creste. La trei zile dupa ce trenul de pasageri care ducea la Salonic s-a ciocnit cu un tren de marfa care…

- Autoritațile din Grecia au declarat o perioada de doliu de trei zile, incepand de miercuri, in urma accidentului feroviar din nordul țarii. Premierul se indreapta catre locul accidentului, in timp ce grecii primesc mesaje de condoleanțe de la lideri polit

