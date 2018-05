Român dispărut în urmă cu zece ani, găsit în Spania. Familia credea că a murit In urma cu zece ani, barbatul din Cluj muncea in Spania, in constructii. Acesta nu a mai dat niciun semn de viata mamei, rudelor sau iubitei sale timp de zece ani. Cu totii au crezut ca barbatul a murit. Acesta insa, plecase din Zaragoza in sudul Spanie, acolo unde a ajuns un om al strazii. Intr-o zi, locuitorii din zona in care isi facea veacul romanul au anuntat politiam crezand ca este vorba despre un vagabond periculos. In urma verificarilor efectuate de politisti s-a descoperit faptul ca barbatul figura pe o lista a persoanelor disparute. Oamenii legii au luat legatura cu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

