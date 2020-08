Stiri pe aceeasi tema

- Un roman stabilit in Marea Britanie a fost prins in flagrant in timp ce iși dasuse intalnire cu o fetița de 12 ani, intr-un parc din Londra. Tanarul nu știa ca in spatele „copilei” cu care urma sa se intalneasca se afla o organizație de combatere a pedofiliei.

- Guvernul de la Londra a ordonat revizuirea modului de calcul al datelor referitoare la decesele cauzate de noul coronavirus, dupa ce mai multi oameni de stiinta au sustinut ca autoritatea sanitara din Anglia (Public Health England – PHE), care gestioneaza epidemiile, prezinta rezultate distorsionate.…

- Intorcandu-se in timp, la retorica lui Mao Zedong din timpul Revoluției Culturale, ambasadorul Chinei la Londra le-a cerut tinerilor chinezi care studiaza in Marea Britanie „sa serveasca patria”. Indemnul...

- Guvernul de la Lisabona a criticat decizia britanicilor de a mentine Portugalia pe lista tarilor care necesita carantina 14 zile, considerand-o drept „absurda” și „lipsita de sens”, spunand ca Marea Britanie are de șapte ori mai multe cazuri de coronavirus decat ei, conform BBC.Augusto Santos Silva,…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana afiseaza un optimism prudent in contextul in care incep luni cinci saptamani de negocieri intense, care au ca scop obtinerea de progrese in legatura cu relatia post-Brexit si evitarea unui 'no deal' catastrofal la sfarsitul anului, comenteaza AFP. Negocierile…

- Cel putin 22 de politisti au fost raniti si patru persoane au fost arestate in cursul noptii de miercuri spre joi dupa o petrecere de strada ilegala in sud-vestul Londrei, a informat Politia Metropolitana, in timp ce purtatorul de cuvant al premierului Boris Johnson a spus ca violenta impotriva politiei…

- ■ Andreea Prundu, la doar 7 ani, a pierdut lupta cu cancerul ■ decesul a survenit la Spitalul Memorial Istanbul ■ MAE a transmis ca toate cheltuielile de repatriere a familiei si a copilei decedare au fost suportate de catre institutie ■ Familia Andreei Prundu, o fetita din Borlesti, judetul Neamt,…

- Belly Mujinga, in varsta de 47 de ani, lucra la Gara Victoria din Londra și a resimtit simptomele coronavirusului in urma unei agresiuni care i-a vizat pe ea si pe un coleg de-al sau, pe 22 martie, cand cei doi au fost scuipați de catre un calator. Citește și:Roman acuzat de omor in Marea…