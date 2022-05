Stiri pe aceeasi tema

- Romanul Constantin Cobanel, in varsta de 38 de ani, a murit in aceasta dimineața dupa ce a fost strivit de o grinda de fier, in timp ce lucra in garajul casei de vacanța a ministrului Justiției din Italia, Marta Cartabia.

- Walter Zenga (61 de ani), legendarul portar al naționalei Italiei și fost jucator la Inter, i-a luat apararea lui Ionuț Radu, dupa gafa portarului roman din meciul cu Bologna. „Nerrazurii” au pierdut cu scorul de 1-2, intr-o restanța din etapa #20 din Serie A, fostul internațional de tineret greșind…

- Costel, un șofer roman de TIR, a murit la 43 de ani, dupa ce a intrat in coliziune cu un alt camion, in Franța. Barbatul era din Botoșani, dar a plecat sa munceasca in strainatate și nu se va mai intoarce niciodata in viața la familia care il aștepta. Impactul a fost puternic, iar Costel a decedat pe…

- Alexandru Lucaci are 21 de ani și studiaza trompeta la Academia de Muzica din Cracovia. A sosit in Polonia cu o bursa Erasmus, in urma cu aproape jumatate de an, dupa ce a fost admis primul la Academia de Muzica din Cluj-Napoca. Originar din Botoșani, spune ca Polonia i-a devenit și lui, ca și refugiaților…

- Purtatorul de cuvant al USR, Ionut Mosteanu a anuntat, miercuri, depunerea, saptamana viitoare, a unei motiuni simple care il vizeaza pe ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, pe tema proiectului de lege privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), care spune…