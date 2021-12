Român din Anglia, mesaj dur: ”Munciți cu mine aici ca să vă dau bere, de Crăciun, când mă întorc acasă?!” Cosmin, un roman plecat sa munceasa in agricultura, in Anglia, le transmite prietenilor sai din Romania, care il așteapta de Sarbatori sa le faca o “cinste”, sa-și puna pofta in cui, pentru ca nu muncesc cot la cot cu el prin frig și zapada. Cosmin este unul dintre miile de tineri care au plecat in Anglia pentru a munci cinstit și a aduna niște bani. Știa ca nu ii va fi ușor, dar poate ca uneori și-ar dori poate ca povara muncii sa nu fie atat de grea. Pentru ca prietenii ramași acasa, poate la un trai mai comod decat al sau, il intreaba mereu cand revine in Romania, pentru a le oferi o bere,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

