Român deghizat în polițist, arestat după ce a încercat să răpească doi milionari în criptomonede. Bărbatul fusese ajutat de mai mulți ruși Romanul se deghizase in polițist spaniol și avea complici din Rusia și Bulgaria. Presa din Spania scrie ca acesta a incercat sa rapeasca doi barbați, pe care voia sa-i oblige sa faca un transfer de milioane de euro in criptomonede. Alaturi de roman au mai fost arestate patru alte persoane. Conform presei din Spania, agenții […] The post Roman deghizat in polițist, arestat dupa ce a incercat sa rapeasca doi milionari in criptomonede. Barbatul fusese ajutat de mai mulți ruși appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

