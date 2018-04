Stiri pe aceeasi tema

- Politistii rutieri lugojeni au desfasurat in noaptea de marti spre miercuri o actiune de proportii in care au fost angrenati politisti din tot judetul. Oamenii legii au dat alarma dupa ce medicii de la spitalul din Lugoj au anuntat ca la sectia de primiri urgente a ajuns o femeie grav ranita in urma…

- Moarte naprasnica pentru un tanar roman in varsta de 23 de ani, George Ciuciur, din provincia Verona (Veneto), care a fost ieri victima unui accident mortal in timp ce se deplasa cu motocicleta proprie. Accidentul a avut loc la Bussolengo, ieri dimineața, miercuri 18 aprilie, din motive inca…

- Un barbat de 41 de ani din Resita a pus pe jar politistii dupa ce a lovit cu masina o femeie. Accidentul a avut loc la Lugoj si dupa impact soferul si-a urcat victima in masina si a abandonat-o la sectia de primiri urgente a spitalului din localitate. Imediat ce politistii au fost anuntati de incident,…

- Politistii atrag atentia la escrocii care ademenesc iesenii cu diverse oferte, care in final se dovedesc a fi inselatorii, cazuri care s-au inmultit in ultimele luni. Reprezentantii politiei iesene subliniaza ca metodele cel mai des folosite pentru a pacali sunt prin mesaje telefonice, vanzarea de produse…

- ACCIDENT CUMPLIT. Un tanar a murit dupa ce s-a certat cu iubita. Prietenii l-au avertizat pe Facebook inaintea tragediei>FOTO Dupa impactul cu stalpul mașina a lovit și doi copaci, pentru ca in cele din urma sa se rastoarne. Un tanar de 23 de ani a murit in comuna ieșeana Probota dupa ce s-ar fi certat…

- Un tanar a murit dupa ce s-a certat cu iubita lui si, baut fiind, a intrat cu masina intr-un stalp si s-a rasturnat "Am fost anuntati cu privire la producerea unui accident rutier cu o victima in localitatea Probota, din judetul Iasi. Victima, V.A.O., de 23 de ani, ramasese incarcerata in urma impactului.…

- Potrivit anchetatorilor, individul, angajat al camerei de comert din Focsani, si-a atacat dimineata sotia in jurul orei 06:00 dupa un scandal de pomina. A asteptat-o in fata scarii blocului, a ranit-o pe femeie cu un cutit apoi a fugit. Victima a strigat dupa ajutor, iar un vecin a alertat autoritatile…

- Un polițist pe motocicleta, care facea parte din coloana oficiala a premierului Canadei, Justin Trudeau, a fost implicat vineri seara intr-un accident rutier, informeaza Antena 3. Motocicleta pe care se afla polițistul s-a izbit de o mașina in care se afla o șoferița, vina fiind a acesteia.…