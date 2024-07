Stiri pe aceeasi tema

- O vacanța in Grecia s-a incheiat tragic pentru un tanar roman de doar 22 de ani. Cadavrul barbatului a fost descoperit in cursul zilei de marți, 30 iulie, in zona Paradis din Kinyra, Thassos.

- Un tanar roman a fost gasit mort in Grecia, marti, in zona Paradis din Kinyra, Thassos, informeaza CNN.Este vorba despre un roman in varsta de 22 de ani, care a fost scos din apa in stare de inconstienta, ieri dupa-amiaza.

- Un tanar roman a fost gasit mort in Grecia, marti, in zona Paradis din Kinyra, Thassos, informeaza CNN.Este vorba despre un roman in varsta de 22 de ani, care a fost scos din apa in stare de inconstienta, ieri dupa-amiaza.Tanarul de 22 de ani a fost transportat la Centrul de Sanatate Prinos, unde medicii…

- Un tanar roman a fost gasit mort in Grecia, marti, in zona Paradis din Kinyra, Thassos, informeaza CNN.Este vorba despre un roman in varsta de 22 de ani, care a fost scos din apa in stare de...

- Dupa incendiile devastatoare, Grecia se confrunta cu o alta problema. Cel mai mare rezervor de apa dulce din insula greceasca Naxos s-a evaporat, mai la sud, in insula Karpathos, autoritatile au impus restrictii cu privire la umplerea piscinelor, iar in insula nordica Thassos oficialii cauta o instalatie…

- Fulgerele puternice au declansat doua incendii pe insula Thassos miercuri, la o zi dupa ce pompierii tineau sub control incendiile de vegetatie izbucnite pe alte doua insule din Grecia, transmite Reuters, potrivit...

- La doar o zi dupa ce pompierii au adus sub control incendiile de vegetatie, alimentate de vanturi neobisnuit de puternice, izbucnite pe alte doua insule din Grecia, fulgere puternice au declansat, miercuri, doua incendii pe insula Thassos, transmite Reuters.

- Thassos este una dintre destinațiile turistice preferate de romani. Turiștii aleg Grecia datorita peisajelor de vis și prețurilor mai mici, dar cat de mici? O romanca care a fost in vacanța acolo a oferit toate detaliile. Prețurile pe insula Thassos. Cat de ieftina este Grecia? Romanii care și-au rezervat…