Român dat dispărut după accidentul feroviar din Grecia. Primele precizări de la MAE Un roman despre care apropiații nu mai știu nimic de la producerea cumplitului accident feroviar din Grecia e dat disparut. In acest caz au aparut și primele precizari de la nivelul Ministerului de Externe. E vorba despre detalii cu privire la demersurile intreprinse dupa primirea unei notificari despre posibila dispariție a unui cetațean roman, despre […] The post Roman dat disparut dupa accidentul feroviar din Grecia. Primele precizari de la MAE first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 2.000 de manifestanti s-au adunat joi seara la Salonic, nordul Greciei, pentru a protesta impotriva erorilor care au dus la accidentul feroviar din Grecia, in urma caruia cel puțin 57 de oameni și-au pierdut viața , relateaza agenția France Presse, preluata de Agerpres . Manifestantii au…

- Consulatul General al Romaniei la Salonic a fost notificat, prin intermediul telefonului de urgenta, de catre o persoana din comunitatea romaneasca cu privire la posibila disparitie a unui cetatean roman, despre care se presupune ca ar fi una dintre victimele accidentului feroviar.

- Poliția greaca a declarat pentru CNN ca l-a arestat miercuri pe directorul unei gari din Larissa, ca parte a unei anchete preliminare. Ministrul transporturilor din țara a demisionat miercuri, spunand ca sistemul feroviar pe care guvernul l-a moștenit „nu corespunde standardelor secolului 21”, potrivit…

- Ciocnirea a doua trenuri in Grecia, marti seara, accident soldat cu cel putin 38 de morti, a fost cauzata de o "tragica eroare umana", a declarat miercuri premierul grec Kyriakos Mitsotakis, relateaza AFP si Reuters.

- Miercuri, 1 martie, ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene s-a autosesizat ca urmare a producerii a unui accident feroviar intre un tren marfar și unul de pasageri, in apropierea orașului Larissa, Grecia. Potrivit informațiilor preliminare obținute de catre Ambasada Republicii Moldova…

- Ministerul Afacerilor Externe MAE , prin intermediul Ambasadei Romaniei la Atena si al Consulatului General Al Romaniei la Salonic, s a autosesizat in contextul relatarilor publice cu privire la un accident feroviar produs in dimineata zilei de 1 martie 2023, in localitatea Tempe, din nord estul Greciei,…

- Pana in acest moment nu au fost primite solicitari de asistența consulara in legatura cu accidentul feroviar din Grecia, care s-a soldat cu decesul a 38 de persoane și cu ranirea unui numar de aproximativ 66 de persoane, anunța MAE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Potentiala livrare de catre Grecia, Kievului, a unor sisteme de aparare aeriana S-300 de fabricatie ruseasca ar fi o incalcare flagranta a acordurilor dintre Moscova si Atena si orice echipament militar trimis in Ucraina va fi "urmarit si distrus" de armata rusa, a avertizat purtatoarea de cuvant a…