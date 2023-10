Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, luni, ca inca un roman cu dubla cetațenie, israeliana și romana, a murit in Israel. Pana la acest moment, Ambasada Romaniei la Tel Aviv și Consulatul General al Romaniei la Haifa nu au recepționat solicitari de sprijin consular privind dispariția sau decesul…

- Tal Haimi, un roman cu dubla cetațenie care traia in Israel, este printre persoanele rapite de teroriștii Hamas, au anunțat autoritațile de la Tel aviv. MAE roman a confirmat ca romanul era pe lista celor disparuți din Israel dupa atacul Hamas din 7 octombrie. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat…

- O informație de ultim moment vine de la Ministerul roman de Externe (MAE). Un roman cu dubla cetatenie și-a pierdut viața. Un roman – care avea si cetatenie israeliana – a murit in urma atacurilor din Israel. Acesta a servit in Israel Defense Forces (IDF) – armata israeliana. Ce a anunțat MAE Anuntul…