Român cu domiciliul în SUA, cercetat în cazul copilului de 3 ani găsit drogat! Individul avea planuri și cu Neversea Un individ de cetațenie romana, stabilit in SUA, este investigat pentru implicarea sa in traficul de droguri in legatura cu cazul unei fetițe de 3 ani care a fost adusa la spital in Constanța cu substanțe interzise in organism. Persoana respectiva a distribuit jeleuri conținand THC (Tetrahidrocannabinol) la deschiderea unui salon cosmetic, iar copilul a […] The post Roman cu domiciliul in SUA, cercetat in cazul copilului de 3 ani gasit drogat! Individul avea planuri și cu Neversea appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Un cetatean roman cu domiciliul in SUA a fost reținut pentru trafic de droguri in cazul fetitei de 3 ani care a ajuns drogata la spital, in Constanta. Barbatul este suspectat ca a livrat jeleuri cu THC la deschiderea unui salon cosmetic, iar copilul a mancat din ele.

