Roman: Coronavirusul a amînat şi concursul de curăţenie ■ traditionala intrecere Romanul curat si verde a fost aminata pentru la toamna, daca pandemia va „slabi“ ■ in competitie se inscrisesera cinci unitati scolare si opt asociatii ■ Conducerea primariei face cunoscut faptul ca a decis, din ratiuni ce tin de contextul crizei sanitare creat de raspindirea noului coronavirus, sa amine corncursul de ecologizare […] Articolul Roman: Coronavirusul a aminat si concursul de curatenie apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ■ senatorul Dan Manoliu acuza conducerea Spitalului de Urgenta Roman ca a fost ajutata sa primeasca de la minister aparatura de precizie si valoare, dar nu ar fi pomenit public acest lucru ■ ba, mai mult, aceste aparate ar sta nefolosite ■ conducerea spitalului recunoaste ca a primit aparatura si ca…

- ■ consilierii locali au votat in unanimitate proiectul de hotarire privind aprobarea trecerii cladirilor care au apartinut fostului liceu din domeniul public al statului in domeniul municipiului Cladirile din incinta fostului Grup Scolar Industrial Constructii de Masini (cunoscut ca Liceul IMR) vor…

- O avarie survenita la o teava de gaz a lasat un cartier din Roman fara caldura, miercuri, 5 februarie, in condittile in care este in vigoare un cod portocaliu de ninsoare si viscol. “In urma unui apel la 112, un echipaj de pompieri, cu o autospeciala de stingere de la Detasamentul Roman, a intervenit…

- ■ operatorul ApaVital Iasi a aprobat solicitarea omologului nemtean de a livra apa din conducta de la Timisesti pentru municipiul Roman ■ este vorba de un debit de 3.500-5.000 metri cubi pe zi ■ operatiunea va incepe imediat ce ApaServ va completa documentatia ■ nu ar fi nevoie de investitii prea mari…

- ■ parc de skate, artisti pe gustul lor la zilele orasului, vizite la diverse institutii, sprijin financiar pentru redecorarea gangurilor din municipiu in tehnica graffiti si iluminat ornamental ■ orice organizatie nonprofit poate aplica anul acesta pentru a face proiecte de pina la 10.000 de lei in…

- Primaria Roman a lansat, incepind de vineri, 17 ianuarie, in dezbatere publica proiectul de buget si au inceput discutiile cu principalele categorii socio-profesionale. Conform unui grafic, ieri, primarul s-a intilnit cu reprezentanti din Educatiei. Astazi vor fi dezbateri cu reprezentantii din Sanatate…

- Un barbat in virsta de 70 de ani, din Roman, a fost gasit decedat in apartamentul in care locuia, marti, 14 ianuarie. “In jurul orei 11.40 pompierii de la Detașamentul Roman au fost solicitați sa intervina pentru deblocarea unei uși a unui apartament din municipiul Roman. La locul indicat s-au deplasat…

- ■ primarul Romanului a solicitat prefectului George Lazar convocarea unei sedinte ■ la Roman, apa continua sa fie oprita noaptea ■ Primarul Romanului, Lucian Micu, a solicitat prefectului George Lazar convocarea unui nou Comitet Judetean pentru Situatii de Urgenta, in criza apei din orasul mentionat.…