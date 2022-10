Un roman disperat dupa ce a acumulat 11.000 de lire sterline in datorii la jocurile de noroc a fost condamnat la inchisoare pe viața pentru uciderea unei pensionare in timpul unui jaf eșuat in casa ei. Romanul Vasile Culea, in varsta de 34 de ani, a fost condamnat la 34 de ani de inchisoare pentru […] The post Roman condamnat la inchisoare pe viața in Anglia, pentru uciderea unei pensionare de 86 de ani. Știa ca batrana ascunde 3.000 de lire in casa first appeared on Ziarul National .