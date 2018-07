Stiri pe aceeasi tema

- Romanul care și-a ucis șeful in prima zi de munca a fost condamnat la inchisoare pe viața in Marea Britanie. Superiorul sau, Masoud Esmailian in varsta de 46 de ani a fost gasit de polițiști, pe 28 aug...

- Primele declarații ale Iuliei Skripal dupa ieșirea din spital au fost facute in cadrul unei declarații filmate. Fiica fostului spion sovietic povestește despre cum a fost sa se trezeasca din coma dupa otravire și cand se va intoarce in Rusia. Iulia Skripal, otravita impreuna cu tatal sau in luna martie…

- A ucis in bataie un conational, alaturi de care traia in chirie, in localitatea engleza Grimsby, iar acum va trebui sa plateasca cu inchisoarea. Pe viata. Aceasta a fost sentinta pe care romanul Florin Hapliuc, 25 de ani, rezident in Grimsby, a primit-o miercuri de la magistratii Curtea Coroanei din…

- Domeniile in care lucratorii romani sunt cele mai multe victime ale sclaviei moderne in Marea Britanie sunt agricultura, distributia, curatenia, reciclarea, spalatoriile auto, manufacturile, arata cel mai recent raport „Natura si amploarea exploatarii prin munca in Marea Britanie”, realizat de autoritatile…

- Politia britanica a informat vineri seara ca efectueaza o ancheta pentru a stabili eventuala natura terorista a unui accident petrecut in fata unei moschei din Birmingham, unde doi barbati au fost loviti de o masina, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "In acest stadiu, nu am retinut sau exclus…

- Unui roman care a fost condamnat in Romania pentru tentativa de omor i se permite sa umble liber prin Marea Britanie, deoarece situatia suprapopularii inchisorilor din tara noastra ar incalca drepturile omului, informeaza „Daily Mail”.