- Cristian Sabou, criminalul prins la Dej, a fost gasit vinovat de uciderea unei pictorițe in varsta de 55 de ani in 2013. Moartea lui Valerie Graves le-a dat mari batai de cap procurorilor din Marea Britanie. Polițiștii au audiat peste zece mii de persoane pentru a afla adevarul despre uciderea artistei.

- Un roman din Marea Britanie a reușit sa ii uimeasca pe toți cei prezenți intr-o secție de votare din Jersey Island. Dupa ce a votat, barbatul s-a așezat la pianul aflat in incinta de vot și a...

- In urma unui incident petrecut pe 28 septembrie in orașul Coventry din Anglia, un roman a ajuns in spatele gratiilor. Atunci, Marius Chelsau, un cetațean roman in varsta de 24 de ani, a incercat sa-i fure telefonul mobil unei tinere. Incidentul petrecut in Coventry langa intrarea parcarii West Orchards.…

- Salih Khater in varsta de 30 de ani, care in luna august a anului trecut a intrat intentionat cu masina in trecatori si politisti in apropierea parlamentului din Marea Britanie, a fost condamnat luni, 14 octombrie, la inchisoare pe viata. Barbatul care se afla intr-un Ford Fiesta argintiu a intrat…

- Richard Huckle, un pedofil britanic care a abuzat pana la 200 de bebeluși și copii in Malaysia, a fost ucis intr-o inchisoare din Marea Britanie, unde iși ispașea pedeapsa pentru infracțiunile comise, relateaza cotidianul The Guardian. Individul a primit 22 de condamnari la inchisoare pe viața, dupa…

- Acesta a comis faptele in data de 23 august 2015, cand, la ora 6.30, masina pe care o conducea, un BMW, a fost oprita pe DJ 248 (drumul spre Scanteia) de catre politisti. Cu o noapte inainte, Vasile participase la nunta fratelui sau, unde a consumat alcool. Cand masina pe care o conducea a fost oprita,…

- Un sofer roman a fost amendat in Franța cu o suma record de 26.250 de euro. Valoarea amenzii este atat de mare, incat chiar si francezii au simtit nevoia sa precizeze ca nu este vorba de o greseala de...