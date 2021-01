Stiri pe aceeasi tema

- Un roman din Marea Britanie a primit o condamnare de 27 de ani de inchisoare, fiind considerat principalul vinovat de un transport ilegal de migrati, care s-a sfarsit tragic, cu moartea celor 39 de vietnamezi. Incidentul a avut loc in 2019, iar Gheorghe Nica, 43 de ani, este acuzat pentru omor din culpa…

- Patru barbati, printre care si un roman, au fost condamnati vineri, la Londra, la pedepse intre 13 si 27 de ani de inchisoare pentru moartea a 39 de migranti vietnamezi gasiti in remorca unui camion in Anglia, in 2019, relateaza AFP si DPA. Romanul se numeste Gheorghe Nica si va executa 27 de ani de…

- Gheorghe Nica, un mecanic roman in varsta de 43 de ani, considerat organizatorul transportului ilegal de migranți, care s-a sfarșit cu moartea a 39 de vietnamezi, in 2019, in Marea Britanie, a primit cea mai mare pedeapsa dintre toți cei patru barbați condamnați, anunța AFP, citata de Hotnews.ro. Romanul…

- Patru barbati, printre care si un roman, au fost condamnati vineri, la Londra, la pedepse intre 13 si 27 de ani de inchisoare pentru moartea a 39 de migranti vietnamezi gasiti in remorca unui camion in Anglia, in 2019, relateaza AFP si dpa, potrivit AGERPRES. Principalii inculpati, Ronan Hughes,…

- Patru barbați au fost condamnați vineri la Londra in dosarul celor 39 de migranți gasiți morți intr-un camion, in Anglia, in 2019. Pedepsele sunt intre 13 și 27 de ani de inchisoare, potrivit...

- Patru barbați au fost condamnați vineri la Londra la pedepse cuprinse intre 13 și 27 de ani de inchisoare. Aceștia au fost condamnați pentru moartea a 39 de migranți vietnamezi. Cadavrele au fost gasite in remorca unui camion in Anglia, in 2019. Romanul Gheorghe Nica a primit cea mai mare pedeapsa.…

- Un roman a fost condamnat ca șef al operațiunii de trafic ilegal de migranți in care 39 de vietnamezi care erau transportați intr-o remorca frigorifica sigilata peste Canalul Manecii și-au pierdut viața, sufocați, relateaza The Guardian. De asemenea, doi șoferi au fost gasiți vinovați la Old Bailey…

