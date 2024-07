Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neinsufletit al celui de-al 3-lea tanar roman luat de ape pe 31 mai, in Italia, a fost gasit ieri, la 500 de metri de locul in care cei trei au fost vazuti ultima oara, imbratisati, incercand sa reziste curentului. La mai bine de trei saptamani de la tragedie, autoritatile continua ancheta cu…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit un autoturism marca Mercedes, de aproximativ 450.000 lei, cautat de catre autoritatile din Italia, aflat in posesia unui cetatean roman.

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit un autoturism marca Mercedes, cautat de catre autoritatile din Italia, aflat in posesia unui cetatean roman. Conform comunicatului emis de Garda de Coasta, in ziua de 30.05.2024 politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere…

- Un roman ar trece prin momente groaznice in Italia. Ultima discuție cu el a ingrozit-o pe fiica lui, care a decis sa ia masuri. Deși au comunicat de mai multe ori la telefon, tanara crede ca el nu ar fi putut sa poarte o discuție deschisa. De asemenea, ar fi fost atenționata și dupa ce ar fi postat…

- Kuandik Bișimbaev, fostul ministru al economiei din Kazahstan a fost condamnat la 24 de ani de inchisoare pentru ca și-a ucis sotia, Saltanat Nukenova, dupa ce a batut-o cu bestialitate timp de opt ore intr-un restaurant, scrie digi24.ro .

- Potrivit informatiilor preliminare furnizate consulului roman, autoritațile italiene au confirmat decesul unui cetațean roman in urma exploziei produse marți la o hidrocentrala din Italia, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE).