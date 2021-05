Român condamnat în Franța și Belgia pentru 12 furturi. Bărbatul a fost prins în Slatina Un roman ce este urmarit internațional pentru ca a comis in total 12 furturi in Franța și Belgia a fost depistat și prins in Slatina. „La data de 11 mai a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Olt au pus in executare un mandat european de arestare, fata de un barbat, de 40 de ani, din municipiul Slatina, județul Olt”, transmite IGPR. Autoritațile judiciare din Franta au emis pe numele barbatului un mandat european de arestare. Acesta a fost condamnat la 5 ani de inchisoare, pentru savarsirea a 10 infractiuni de furt. Acesta a primit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

