- Un șofer roman de TIR a fost amendat in Franța cu nu mai puțin de 1 milion de euro, scrie Digi24 citand publicația ziarulromanesc.de . Polițiștii francezi l-au oprit pe barbat pe 28 ianuarie, pe autostrada A9, in Gard, Franța. Potrivit documentelor, acesta trebuia sa transporte conopida și dovleci.…

- Atacantul international francez Wissam Ben Yedder, capitanul echipei de fotbal AS Monaco, a fost condamnat la sase luni de inchisoare cu suspendare si la o amenda de 133.798,70 de euro in Spania, a anuntat marti un tribunal din Sevilla, unde jucatorul a evoluat intre 2016 si 2019, informeaza AFP.Sentinta…

- Franța lupta impotriva influencerilor. In ciuda divergențelor politice actuale cu privire la contestata reforma a pensiilor a lui Emmanuel Macron, deputații de peste Alpi au votat luni in unanimitate absoluta pentru un proiect de lege care iși propune sa reglementeze practicile de afaceri controversate…

- Un tribunal penal din orașul francez Nantes l-a gasit vinovat pe refugiatul rwandez Emmanuel Abaisenga, in varsta de 42 de ani, de incendierea unei catedrale antice și l-a condamnat la patru ani de inchisoare, in ciuda faptului ca barbatul a fost gasit nebun. Parchetul a cerut pentru Abaisenga, care…

- Un barbat din Alba Iulia a fost de magistrații Judecatoriei Alba Iulia la plata unei amenzi penale de 1.500 de lei, pentru savarsirea infractiunii de tulburarea ordinii si linistii publice. In data de 13.07.2022, in jurul orei 16.00, pe terasa unui local din Alba Iulia, pe fondul consumului de alcool,…

- Ofiterii vamali din Dijon, Franta, au verificat, la sfarsitul lunii trecute, un camion inmatriculat in Spania, pe A31, in zona de odihna Gevrey-Chambertin.La controale, soferul de nationalitate romana a declarat ca transporta fructe si legume din Spania in Germania.Vamesii au verificat incarcatura si…

- Un șofer de tir a fost condamnat la 5 de inchisoare cu suspendarea pedepsei. Sentința a fost pronunțata de Judecatoria Hincești. Acesta este invinuit de contrabanda cu produse de peste 1,2 milioane lei.