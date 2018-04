Judecatorii din cadrul Tribunalului Iasi au decis condamnarea lui Andrei Anti la doi ani si sase luni de inchisoare cu suspendare, pentru schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei. Instanta i-a impus lui Anti Andrei obligatia de a urma un curs de calificare profesionala. De asemenea, acesta va presta o munca neplatita in folosul comunitatii in cadrul Primariei comunei Butea, pe o perioada de 70 de zile. Ieseanul este obligat la plata sumei de 107.304 lei,…