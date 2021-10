Roman cere PSD-ului un „armistițiu” pentru 6 luni! Reacția social-democraților Vicepresedintele PNL, Florin Roman, a declarat miercuri seara ca isi doreste un „armistitiu” cu PSD astfel incat un nou guvern format de PNL sa aiba „puteri depline timp de 6 luni de zile”. ”Eu cred ca politicienii, indiferent din ce partid sunt, trebuie sa asculte vocea oamenilor, iar oamenii sunt satui de criza politica, iar pe fondul unei pandemii extrem de agresive si a problemelor legat de intrarea in iarna cu facturile majorate la utilitati, oamenii asteapta de la clasa politica foarte multa responsabilitate, lasarea orgoliilor deoparte si un guvern cu puteri depline”, a declarat Roman la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

