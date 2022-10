Român cercetat în urma prezentării unui permis de conducere fals Politistii de frontiera din P.T.F Petea efectueaza cercetari in cazul unui cetațean roman care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere, avand insemnele autoritaților poloneze, fiind fals. In data de 22 octombrie a.c., la ora 11.10, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera, pe sensul de ieșire din Romania, un cetatean roman, in varsta de 31 de ani, la volanul unui autoturism marca BMW, inmatriculat in Romania. La solicitarea colegilor noștri, barbatul a prezentat permisul de conducere. Existand suspiciuni cu privire… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Siret au depistat un cetațean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere, aparent emis de autoritațile ucrainene, fiind fals. In data de 15 octombrie a.c., in jurul orei 00.30, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Siret au depistat o femeie de cetațenie ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere, cu insemnele autoritaților ucrainene, fiind fals. Ieri, 4 octombrie a.c., in jurul orei 9.00, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu deșeuri din aluminiu. Luni, 03 octombrie a.c., in jurul orei 11.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat…

- Politistii de frontiera suceveni au depistat un cetatean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera, pentru automarfarul pe care il conducea, certificate false, aparent emise de autoritațile ucrainene. Azi dimineața, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, judetul Suceava, s-a prezentat…

- Politistii de frontiera de la Petea au depistat un cetatean romano-ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals, avand insemnele autoritatilor ucrainene. In cursul nopții trecute, in jurul orei 01.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au depistat un cetatean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals. In data de 21 septembrie a.c., in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, judetul Suceava, s-a prezentat pe sensul de intrare…

- Politistii de frontiera de la Petea au depistat un cetatean roman care a prezentat la control un permis de conducere fals, avand insemnele autoritatilor ucrainene. Ieri, 13 septembrie, in jurul orei 20.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera,…

- Politistii de frontiera satmareni fac cercetari in privinta a doi cetateni romani care la controlul de frontiera au prezentat documente false pentru autoturismele pe care le conduceau. Ieri, 16 august a.c., in jurul orei 11.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea…