Stiri pe aceeasi tema

- Un incident șocant a avut loc in Spania, unde un roman a agresat o reporterița in timpul unei transmisiuni in direct. Totul a avut loc in fața camerei și a starnit reacții puternice din partea publicului și a autoritaților. Ce a pațit tanarul.

- Romanul, in varsta de 37 de ani, fusese arestat dupa o altercație violenta in Zaragoza și s-a dezlanțuit la Judecatoria Sociala numarul 5, din Vidal de Canellas, nu inainte de a da drumul telefonului și a transmite totul in direct pe rețelele de socializare, relateaza heraldo.es. Nemulțumit de decizia…