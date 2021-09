Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc duminica, cand un varstnic de 74 de ani care ieșise sa pescuiasca cu sulița in ape puțin adanci a fost dat disparut in apropierea coastei Pelionului. In aceeași zi și in aceeași zona, un barbat, in varsta de 52 de ani, aflat la pescuit, i-a prins cadavrul in plasa și, in loc sa…

- Polițiștii l-au urmarit pe tanar pe un bulevard circulat din Buzau. Au tras și mai multe focuri de avertisment, ca sa-l determine sa se opreasca. Adolescentul a fugit de sub escorta, in timp ce era dus la spital, la UPU Buzau, pentru control de specialitate, așa cum cere procedura, relateaza Realitatea…

- Un sofer roman de 52 de ani a fost prins de politistii de frontiera din Timisoara transportand 17 migranti straini care au traversat ilegal frontiera cu Serbia si voiau sa ajunga in Timisoara. Calauza este cercetata sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de migranti, urmand ca la finalizarea…

- Agentii Inspectoratului Teritorial de Munca din Enna (Sicilia), in colaborare cu carabinierii din Regalbuto, au descoperit mai multe persoane care lucrau fara contract de munca, printre care si un baiat roman de numai 16 ani, cu ocazia controalelor efectuate la o pensiune turistica.

- Un roman de 32 de ani a fost arestat in Italia, dupa ce carabinierii au descoperit ca acesta a cultivat, in apartamentul sau, mai multe plante de Cannabis, intr-un sistem rudimentar de irigare cu o lampa de caldura.

- Premierul Florin Citu a fost intrebat, miercuri, daca a fost reținut de poliția din SUA timp de doua zile. Șeful Guvernului a afirmat ca a facut o greșeala in urma cu 20 de ani. „Acum 20 de ani a fost vorba de un DIY conducere sub influenta alcoolului. Am platit amenda respectiva, una foarte mare. Am…

- In data de 21 iulie, politistii de frontiera au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea contrabandei cu țigari. In cadrul acesteia, in jurul orei 17, un echipaj al Politiei de Frontiera a oprit pentru control, pe raza localitatii Petrova, un microbuz condus de catre un cetatean roman despre…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis miercuri, 23 iunie 2021, ministrului justiției, Stelian Ion, cererea de urmarire penala emisa pe numele lui Victor Vlad Grigorescu, in calitate de fost ministru al energiei in perioada noiembrie 2015 – ianuarie 2017. Grigorescu este vizat in…