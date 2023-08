Stiri pe aceeasi tema

- O femeie, de 63 de ani, din satul Cinișeuți, raionul Rezina, a fost salvata dintr-o fantana de catre o echipa a Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU). Echipa de pompieri au reușit extragerea acesteia in cel mult 20 de minute.

- Marea este agitata zilele acestea in statiunile de pe litoral, astfel ca salvamarii sunt in alerta continua pentru a interveni in ajutorul turistilor care se aventureaza in larg si risca sa nu mai ajunga in siguranta la mal. Un astfel de caz a fost surprins astpazi pe plaja din eforie Nord acolo unde…

- Ploile torențiale descrise de echipele de intervenție ca fiind de proporții „biblice" au lovit vineri nordul și vestul Sloveniei, perturband traficul și provocand pene de curent. Elicopterele au evacuat oamenii din zonele afectate.

- Cam aceasta ar fi concluzia conferinței de presa de la PSD Neamț, dupa o ședința care a consfințit noua ordine din partid, bazata pe strategia asumata de președintele Daniel Harpa. Evident ca trebuie cateva explicații la titlu, care nu este deloc ”la mișto” ci reprezinta un fel de chinteșența a aceea…

- Un copac a cazut pe DN67C in zona Barajului Oasa astazi, pe 26 iulie 2023, si a distrus un autoturism cu doua persoane. Una dintre ele este inconstienta si cealalta este in stare de semiconstienta. Conform unei informari puse la dispozitie de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta din Alba, un copac…

- Un tribunal local ungar a dispus luni retinerea unui sofer roman care a incercat sa treaca ilegal un grup de 24 de migranti dinspre Ungaria catre Slovenia, ascuzandu-i in camionul sau "in conditii inumane", a anuntat luni o purtatoare de cuvant a Procuraturii din judetul ungar Zala, relateaza agentia…

- "Incendiu in Bragadiru, pe Alexandriei, la fabrica de medicamente Larofarm....politia locala bloca traficul pe sensul spre București", a fost mesajul postat pe rețele de socializare.Flacarile s-au manifestat pe o suprafața de 300mp, cu degajare masiva de fum. Focul a fost localizat și nu sunt victime. "Fumul…

- Mai multe echipaje medicale au intervenit marti pe autostrada A1, inainte de Vama Nadlac II, unde dintr-un TIR se auzeau strigate de ajutor. Cand au deschis remorca, echipele de intervenție au gasi 55 de migranti care ar fi vrut sa iasa ilegal din tara. „Politistii de frontiera din cadrul Punctului…