Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean roman in varsta de 38 de ani a fost arestat preventiv, marti, in Grecia, dupa ce a fost acuzat de provocarea unui incendiu, sambata trecuta in Rafina, in estul regiunii Attica. Suspectul neaga insa ca ar fi provocat incendiul si sustine ca se afla in zona deoarece incerca sa il stinga, relateaza…

- Un cetatean roman in varsta de 38 de ani a fost arestat preventiv, marti, in Grecia, dupa ce a fost acuzat de provocarea unui incendiu, sambata trecuta in Rafina, in estul regiunii Attica. Suspectul neaga ca ar fi provocat incendiul si sustine ca se afla in zona deoarece incerca sa il stinga.

- Un roman a fost arestat in Grecia si este acuzat ca a provocat incendiile puternice de pe insula Kos. Acesta a ajuns in spatele gratiile, alaturi de un cetatean grec care este acuzat de acelasi lucru. Doar in ultimele 24 de ore, au aparut 50 de focare noi, iar autoritatile vorbesc de o adevarata apocalipsa…

- Un roman de 38 de ani a fost gasit vinovat pentru incendiul din Rafina, de langa Atena, Grecia, de zilele trecute. Incendiul violent de padure care a izbucnit duminica in suburbiile Atenei ar fi fost provocat de un roman. Autoritațile elene l-au arestat preventiv pe barbat, care susține ca este nevinovat.…

- Un turist roman a impartașit pe rețelele sociale experiența sa de a calatori cu o mașina electrica din București pana in insula greceasca Paxos. Barbatul, care a preferat sa ramana anonim, a evidențiat avantajele financiare ale calatoriei sale, declarand ca intregul cost al transportului s-a ridicat…

- Un turist roman a reclamat pe un grup de Facebook destinat vacanțelor in Grecia ca a alimentat cu benzina indoita cu apa in Bulgaria. Barbatul spune ca i s-a aprins „martorul Check-in Engine la bord”, imediat dupa ce a alimentat.

- Draft-ul acordului de infrațire a municipiului Piatra Neamt cu orașul Istiaia-Aidipsos din Prefectura Evia, Grecia, a fost semnat luni, 24 iunie, in cadrul unei sedinte solemne ce a avut loc in primaria de la poalele Pietricicai. Gazda a fost edilul pietrean, Andrei Carabelea, iar partea greaca a fost…

- Razvan Lucescu este aproape sa caștige al doilea titlul cu PAOK in Grecia, dupa victoria zdrobitoarea cu Panathinaikos, 4-1. Antrenorul roman a caștigat clar duelul cu turcul Fatih Terim, tehnicianul lui Panathinaikos, victoria lui PAOK fiind analizata și in presa din Turcia. ...