Român arestat în Grecia după ce și-a ucis patronul Roman retinut in Grecia, dupa ce l-ar fi ucis pe fermierul pentru care lucra Un roman a fost retinut la Heraklion, in Grecia, dupa ce l-ar fi ucis pe fermierul pentru care lucra. Conflictul dintre roman si fermierul grec ar fi pornit de la bani. Conflictul dintre roman si fermierul grec ar fi pornit de la bani a Conflictul dintre roman si fermierul grec pentru care lucra ar fi pornit de la bani. Tragedia s-a petrecut luni seara, cand trupul neinsufletit al fermierului de 39 de ani a fost descoperit pe terenul fermei detinute de el in Campia Messara. Conform athina984, romanul a fost considerat… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

