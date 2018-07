Stiri pe aceeasi tema

- Assadollah S., un diplomat iranian aflat in Austria, a fost arestat in Germania sub suspiciunea de implicare in organizarea unui atentat terorist impotriva unui miting al opozitiei iraniene in Franta, au declarat marti surse sub rezerva anonimatului, scrie agerpres.ro.

- Domul din orasul german Koln a fost evacuat vineri de frica unui atac terorist, un suspect roman fiind arestat preventiv, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate germane citate de publicatiile Express si Sachsische Zeitung.

- Directorul general al constructorului auto de lux Audi a fost arestat luni în Germania, acesta fiind cel mai important oficial din grupul Volkswagen care a fost arestat din cauza scandalului manipularii emisiilor poluante, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Politistii salajeni cerceteaza in stare de arest preventiv un barbat de 31 de ani, dupa comiterea unei infractiuni de tentativa de viol comisa in data de 15 iunie a.c. In data menționata, in jurul orei 17.30, prin apelul de urgența 112, Poliția a fost sesizata despre comiterea unei infracțiuni de tentativa…

- Un sergent din armata britanica a fost condamnat vineri la 18 ani de inchisoare pentru tentativa de omor dupa ce a incercat de doua ori sa-si ucida sotia, defectandu-i in mod intentionat parasuta si provocand o scurgere de gaze la locuinta conjugala, potrivit AFP. Emile Cilliers, in varsta de 38 de…

- Un roman cercetat intr-un caz de tentiva de omor a fost arestat, lasat in libertate si din nou arestat in decurs de doar cinci zile, la solicitarea aceleiasi structuri de Parchet si prin decizia aceleiasi instante de judecata. Balbaiala procurorilor a fost provocata de o intelegere intre adevaratul…

- Dascalul care a incercat sa omoare un elev pe trecerea de pietoni a fost premiat, pentru calitatile sale, de maestrul Gheorghe Turda si, mai nou, este protejat de Biserica Romana, care a distrus mai multe probe ce demonstrau legaturile individului penal cu institutia.