- Potrivit polițiștilor, Stefan Damian Dragos, un cetatean roman de 28 de ani, ar fi furnizat camionul care i-a transportat pe migranti in Anglia.Supectul, care a fost retinut de politie la Milano pe baza unui mandat de arestare britanic, face parte dintr-o organizatia criminala care se ocupa cu imigratia…

- Un sofer roman de camion a fost condamnat la un an de inchisoare de catre instanta din Dunkerque, in nordul Frantei, dupa descoperirea a trei migranti vietnamezi in patul vehiculului sau. Cei 3 oameni se ascundeau acolo de o ora.

- Cazul polițiștilor de la Secția 16 din Capitala, acuzați ca au batut și torturat doi tineri, anul trecut, ia o intorsatura neașteptata. Ambele victime au murit in condiții suspecte. Unul dintre barbați a fost gasit mort in locuința unui cunoscut, la nici trei saptamani dupa moartea celuilalt tanar.…