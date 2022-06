Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost amendat cu 12.000 de lei dupa ce și-a abandonat cainele in zona Manastirii Caldarușani, comuna Gruiu, județul Ilfov. Fapta barbatului a fost observata de o trecatoare care a anunțat Protecția Animalelor din Ilfov, potrivit digi24.ro „O doamna ne-a scris pe Facebook, in data de 3 iunie,…

- Un barbat a fost amendat cu 12.000 de lei dupa ce și-a abandonat cainele in zona Manastirii Caldarușani, comuna Gruiu, județul Ilfov. Polițiștii au fost in teren sa caute cainele, dar nu l-au gasit. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un barbat a fost amendat cu suma de 12.000 de lei dupa ce și-a abandonat cainele in zona Manastirii Caldarușani, comuna Gruiu, județul Ilfov, au anunțat, marți pe Facebook reprezentanții CJ Ilfov. „O doamna ne-a scris pe Facebook, in data de 3 iunie, ca un barbat a oprit masina, undeva in zona Manastirii…

- Un barbat din Ilfov a fost amendat cu 12.000 de lei dupa ce si a abandonat cainele. O doamna ne a scris pe Facebook, in data de 3 iunie, ca un barbat a oprit masina, undeva in zona Manastirii Caldarusani, comuna Gruiu, a deschis portbagajul, a scos un caine din sac si i a dat drumul. Femeia a incercat…

- Un barbat a fost amendat cu 12.000 de lei dupa ce și-a abandonat cainele in zona Manastirii Caldarușani, comuna Gruiu, județul Ilfov. Polițiștii au fost in teren sa caute cainele, dar nu l-au gasit.

- Un al treilea barbat a fost retinut in urma a trei perchezitii domiciliare efectuate miercuri, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de tulburarea ordinii publice si port fara drept de arme albe, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta, potrivit Agerpres.Descinderile…

- Un scandal a izbucnit vineri la un depozit din Mogoșoaia, județul Ilfov. In timpul intervenției, un polițist și un angajat al depozitului au fost raniți. Potrivit IPJ Ilfov, polițiștii au fost sesizat cu privire la faptul ca un angajat al unui depozit din Mogoșoaia iși amenința cu un cuțit un coleg.…

- Un barbat din judetul Ilfov a fost retinut pentru comiterea infractiunii de ultraj, iar vineri va fi prezentat instantei de judecata cu propunere de luare a unei masuri preventive. El este acuzat ca a agresat un localnic din Bolintin Vale si l-a lovit cu pumnul in fata pe unul dintre politistii chemati…