Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, propune convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru votarea proiectului privind taierea pensiilor speciale. "In calitate de lider al deputatilor PNL, am propus colegilor mei sa solicitam convocarea unei sesiuni extraordinare in care sa supunem votului proiectul de lege al PNL privind taierea pensiilor speciale. Din economia rezultata din taierea pensiilor speciale, guvernul ar avea resursele financiare necesare pentru plata alocatiilor majorate, in urma votului de la sfarsitul lunii decembrie, din Parlament. Tot in decembrie, Comisia de munca…