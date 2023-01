Român acuzat de tentativă de omor, declarat nevinovat, dar obligat să-i plătească victimei 20.000 de euro. Explicația judecătorului Un roman judecat pentru tentativa de omor dupa ce l-a taiat cu cutterul la gat pe un barbat care „s-a luat de el” a fost declarat nevinovat, considerandu-se ca a fost legitima aparare. Totuși, inculpatul a fost obligat sa ii achite barbatului pe care l-a taiat la gat daune de 100.000 de lei (20.000 de euro). Tribunalul Iași a pronunțat in 28 decembrie 2022 o prima sentința intr-un dosar de tentativa de omor in care un roman care lucreaza in Anglia a fost acuzat ca, in timpul unei vizite in țara, l-a taiat la gat cu un cutter pe un consatean, venit și el in țara pentru vacanța de iarna. … Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

